Tajani ci ha già ripensato | Ius scholae? Non è mai stata una priorità

Tajani ci ha già ripensato: lo Ius Scholae, una proposta di grande rilevanza sociale, non è mai stata una priorità per Forza Italia. Dopo aver aperto al dibattito, il leader azzurro ha fatto marcia indietro, sottolineando che la loro attenzione si concentra su altri temi come giustizia, sanità e economia. La politica, si sa, cambia rapidamente, ma cosa significa davvero questa inversione di marcia?

Dall’ apertura al Pd sullo ius scholae non è passata neanche una settimana. Eppure è già arrivato il passo indietro di Antonio Tajani, che dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, ha candidamente dichiarato che questo «non è una priorità, l’ho sempre detto. Per noi una priorità è la giustizia, la sanità, la manovra economica, con salari più ricchi», ha detto il leader di Forza Italia alla Camera dopo le parole del figlio di Silvio Berlusconi: «La mia posizione non è mai cambiata, sono convinto di quello che dico e sono pronto a spiegarlo a tutti. Ho letto le dichiarazioni di Pier Silvio, anche secondo me la riforma della cittadinanza non è una priorità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tajani ci ha già ripensato: «Ius scholae? Non è mai stata una priorità»

