Dune 3 | prime immagini e dettagli dal set di denis villeneuve

Le prime immagini di Dune: Part Three, svelate da Denis Villeneuve, anticipano un nuovo capitolo epico della saga. Con le riprese ufficialmente iniziate, il regista promette di portare sul grande schermo Dune Messiah, il secondo romanzo di Frank Herbert. Dopo il successo delle prime due parti, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura nel deserto? L’inizio delle riprese di Dune: Part Three segna un entusiasmante passo avanti in questa straordinaria epopea cinematografica.

Le prime immagini di Dune: Part Three sono state recentemente svelate da Denis Villeneuve, mentre la produzione del film è ufficialmente iniziata. Dopo il grande successo sia dal punto di vista critico che commerciale delle due parti precedenti, il regista si appresta a portare sul grande schermo Dune Messiah, secondo romanzo della saga di Frank Herbert, continuando così l’epica avventura di Paul Atreides. l’inizio delle riprese di dune: part three: cosa comporta per il progetto. tutto in linea con i tempi previsti. L’avvio delle riprese rappresenta un segnale positivo e conferma che il progetto sta procedendo secondo i piani, considerando che le operazioni erano previste per l’estate del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dune 3: prime immagini e dettagli dal set di denis villeneuve

Denis Villeneuve punta a girare tutto Messia di Dune in IMAX, ma resta qualche incertezza sulla conferma ufficiale della notizia.

Dune: Parte 3, prima foto ufficiale! Si torna su Arrakis - Ricordiamo che il prossimo capitolo della saga di fantascienza tratta dai romanzi di Frank Herbert ha cambiato titolo e ora da Dune: Messia è conosciuto come Dune: Parte 3, a fornire una sorta di ... Lo riporta cinema.everyeye.it

Dune 3: svelato il titolo del terzo film della saga diretta da Denis Villenueve - Il terzo capitolo di Dune si intitolerà Dune: parte 3, smentendo alcune voci che riportavano il titolo di Dune Messiah. Riporta filmpost.it