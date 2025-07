Rapporto Invalsi al centro-sud meno della metà dei 18enni comprende testi scritti In Sardegna il 70% finisce la scuola senza sapere la matematica

La situazione più preoccupante emerge nelle regioni del Centro e Sud Italia, dove meno della metà degli studenti riesce a comprendere testi scritti in italiano e inglese. In Sardegna, solo il 70% degli 18enni raggiunge livelli adeguati, e molti terminano la scuola senza padroneggiare le basi matematiche. Un quadro che richiede interventi immediati per invertire questa tendenza e garantire un futuro più solido ai nostri giovani.

Nelle regioni del Centro e Sud Italia, meno della metà degli studenti all’ultimo anno delle superiori raggiunge livelli di comprensione dei testi scritti in italiano almeno accettabili. L’allarme arriva dall’ultimo rapporto Invalsi, che stima come tra i 18enni che hanno fatto la Maturità nelle scorse settimane solo in italiano e in inglese (lettura) la quota di studenti in linea con i livelli attesi supera il 50% del totale. La situazione più grave riguarda le competenze matematiche: nel Lazio, Campania, Calabria e Sicilia circa il 60% non raggiunge il livello di accettabilità. In Sardegna la percentuale sale addirittura al 70%. 🔗 Leggi su Open.online