Mobilità annuale firmata ipotesi CCNI 2025-2028 Castellana Gilda | Un sistema più equo e trasparente

Il mondo della scuola si anima con una notizia importante: è stata firmata l’ipotesi del CCNI 2025-2028 sulla mobilità annuale, un passo fondamentale verso un sistema più equo e trasparente. Castellana, rappresentante della Gilda, sottolinea come questa novità possa migliorare le condizioni di insegnanti e personale scolastico. Ma cosa comporta realmente questa firma e quali sono le sue implicazioni? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Firmata nel pomeriggio del 9 luglio 2025 l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale per il triennio 2025-2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell’anno di prova [Chiarimenti] - La mobilità annuale 2025/26 permette ai docenti immessi in ruolo di richiedere assegnazioni provvisorie anche senza aver superato l’anno di prova, purché la richiesta sia per lo stesso grado di istruzione e provincia.

