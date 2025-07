Giorgia Meloni con 13 ministri al prossimo Meeting di Rimini Ma a tracciare la strada sarà Mario Draghi – Il programma

L’estate si avvia alla sua conclusione, ma il mondo della politica italiana non si ferma. Mentre il caldo intensa tiene banco, i ministri e i parlamentari si preparano a lasciare le aule romane per trasferirsi tra mari e monti. Tuttavia, il grande ritorno è ormai alle porte: dal 22 al 27 agosto, al Meeting di Rimini, il cuore pulsante della politica si riaccenderà sotto la guida di figure come Giorgia Meloni e Mario Draghi, pronti a tracciare la strada per i mesi a venire.

Il caldo non dà tregua da settimane e anche ministri e parlamentari già pregustano le vacanze: presto gli impegni ufficiali, per lo meno quelli romani, andranno diradandosi e la politica si trasferirà tra mari e monti. Ma il rientro in grande stile dal periodo di decantazione estiva è già fissato: come da tradizione, al Meeting di Rimini. Dal 22 al 27 agosto al grande raduno promosso da Comunione e Liberazione sfilerà praticamente tutto il gotha del centrodestra: oltre metà del governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni. L’apertura dell’edizione n° 46 del Meeting però sarà affidata al suo illustre predecessore, Mario Draghi, che terrà un intervento tutto dedicato al futuro dell’Europa. 🔗 Leggi su Open.online

