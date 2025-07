Il prezzo del gas conclude in lieve aumento a 34 euro

Il prezzo del gas europeo ha concluso la seduta in lieve rialzo. Il future Ttf ad Amsterdam ha guadagnato lo 0,25% a 34,3 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas conclude in lieve aumento a 34 euro

In questa notizia si parla di: prezzo - lieve - euro - conclude

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

PREZZO RIBASSATO A EURO 130.000€ TRATTABILI Se stai cercando un appartamento spazioso e luminoso a Ribera, abbiamo la soluzione perfetta per te! Situato in Via Orfanotrofio 13, questo appartamento al piano 1° offre una superficie di 15 Vai su Facebook

Il prezzo del gas conclude in lieve aumento a 34 euro; Il gas conclude in ribasso (-0,4%) a 33,4 euro al Megawattora; Il gas conclude in ribasso (-0,4%) a 33,4 euro al Megawattora.

Il prezzo del gas conclude in lieve aumento a 34 euro - Il future Ttf ad Amsterdam ha guadagnato lo 0,25% a 34,3 euro al megawattora. Riporta ansa.it

Il gas conclude in ribasso (-0,4%) a 33,4 euro al Megawattora - Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in negativo dello 0,4% a 33,4 euro al Megawattora. Secondo quotidiano.net