Digitale | Calabrò Agcm ‘bene regolamentazione cloud per grandi imprese ma impegnativa per pmi’

La regolamentazione del cloud rappresenta un passo avanti per garantire trasparenza e sicurezza, ma si rivela un vero banco di prova per le piccole e medie imprese italiane. Mentre le grandi aziende affrontano con disinvoltura queste sfide normative, le PMI si trovano a dover navigare in acque agitate, spesso senza strumenti adeguati. È fondamentale trovare un equilibrio che favorisca l’innovazione senza gravare troppo su chi fa da spina dorsale del nostro Paese.

"La regolamentazione – del cloud – è impegnativa: in parte è già presente e in parte andrà definita. Va bene per le grandi imprese, che sfuggono alla regolamentazione, ma non hanno problemi ad affrontarla, ma per le piccole e medie imprese è molto impegnativo, soprattutto per le pmi italiane, che sono il tessuto del nostro .

