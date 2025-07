Regionali Toscana 2025 Giani formalizza con Pd disponibilità per il bis | Pronto a ricandidarmi

Eugenio Giani, presidente della Toscana uscente, rompe gli indugi e ufficializza la sua disponibilità a candidarsi per un secondo mandato alle regionali del 2025. Dopo aver chiesto unità nel partito e ricevendo il sostegno di personalità di spicco come Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi, il leader dem si prepara a sfidare nuovamente le elezioni regionali. La sfida è lanciata: Giani pronto a confermare la sua leadership e a guidare la Toscana verso nuovi traguardi.

Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani, Pd, rompe gli indugi e annuncia la disponibilità a candidarsi per il bis. L’annuncio del presidente della Regione Toscana uscente, al termine primo mandato, mercoledì 9 luglio, dopo l’ appello all’unità di partito per sostenere Giani di Valentina Mercanti presidente Pd Toscana di cui è segretario Emiliano Fossi. Segretaria nazionale dem Elly Schlein. Per Giani bis in questi giorni si sono moltiplicati gli appelli dei sindaci toscani. Giani: “Sono rimasto profondamente colpito e sotto questo aspetto ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

