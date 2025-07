Davide Solfrizzi e la sua orchestra a Bari in ' The Kingdom of Swing'

Preparati a rivivere l’età d’oro del jazz e delle swing, con Davide Solfrizzi e la sua orchestra che portano in scena "In the Kingdom of Swing" a Bari. Nato dalla passione di un musicista polistrumentista, questo ensemble filologico più giovane si immerge nei ritmi sincopati e nelle melodie di un’epoca magica, offrendo un'esperienza coinvolgente e autentica. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della storia sonora italiana.

L’orchestra nasce da un’idea di Davide Solfrizzi, musicista polistrumentista e appassionato collezionista di strumenti e supporti musicali d’epoca. Attraverso i ritmi sincopati che accompagnavano la vita degli italiani nel periodo di splendore della radio, l’orchestra filologica più giovane. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Davide Solfrizzi e la sua orchestra a Bari in 'The Kingdom of Swing' 15 luglio 2025; Davide Solfrizzi, 20 anni e un sogno: La mia collezione di 200 strumenti per un'orchestra swing; Cuori urbani, 4 spettacoli e 1 laboratorio di teatro per bambine e bambini in otto aree periferiche di Bari.

