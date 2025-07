Osservazioni Astronomiche e teatro al Parco Archeologico di Egnazia

Giovedì 10 luglio, immergiti nella magia del Parco Archeologico di Egnazia tra osservazioni astronomiche e teatro all’aperto. A partire dalle 19:00, rivivremo il mito di Perseo e Andromeda, fonte delle straordinarie Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo. Un’esperienza unica tra storia, leggenda e il cielo stellato, che ti lascerà incantato: non perdere questa occasione di scoprire i segreti dell’universo in un contesto mozzafiato.

Giovedì 10 luglio a partire dalle ore 19:00 nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Egnazia conosceremo uno dei miti più famosi dell’antichità, la storia di Perseo e Andromeda da cui deriva il nome delle stelle cadenti di San Lorenzo, le cosiddette “Perseidi” per poi osservare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

