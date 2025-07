Jannik Sinner accusa ancora dolore al gomito | il momento in cui ha accusato la fitta contro Shelton

Jannik Sinner dimostra ancora una volta il suo carattere e la sua determinazione, vincendo il primo set contro Shelton nonostante il dolore al gomito. Con un vistoso tutore e una prestazione di grande talento, il ragazzo italiano ha conquistato Wimbledon, ma il fastidio al gomito rimane una preoccupazione. La sfida tra forza e dolore continua, e i tifosi si chiedono se Sinner riuscirĂ a superare questa prova.

Jannik Sinner ha vinto brillantemente il primo set contro lo statunitense Ben Shelton, portandosi in vantaggio nel quarto di finale di Wimbledon. Il numero 1 del mondo è sceso in campo con un vistoso tutore al gomito destro dopo la caduta in cui era incappato nel turno precedente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha giocato on-serve contro il numero 10 del ranking ATP e poi ha dettato legge in un tie-break a senso unico. Il fuoriclasse altoatesino stava offrendo un buon livello di gioco, anche se non era visibilmente al massimo della propria condizione fisica proprio a causa del fastidio all’articolazione che lo ha fatto tribolare negli ultimi due giorni, con tanto di risonanza magnetica e preparazione non ottimale a questo incontro (oggi si è allenato con Jacopo Vasamì). 🔗 Leggi su Oasport.it