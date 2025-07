Remco Evenepoel | Sono andato molto forte nel finale Un passo importante nella corsa verso il podio

Remco Evenepoel ha sbaragliato la concorrenza nella prima cronometro del Tour de France 2025, dimostrando tutto il suo talento e determinazione. Con una progressione impressionante nella seconda parte del percorso, il belga della Soudal Quick-Step ha conquistato la tappa di Caen, consolidando la sua candidatura al podio e lasciando il pubblico senza fiato. La sfida tra i grandi √® appena iniziata, e la corsa verso la vetta promette emozioni ancora pi√Ļ forti.

Con una micidiale progressione nella seconda parte del tracciato Remco Evenepoel mantiene le attese della vigilia e vince la prima cronometro del Tour de France 2025. Il capitano della Soudal Quick-Step si aggiudica la quinta tappa, la Caen-Caen di 33 chilometri, con il tempo di 36.42,02, alla velocit√† media di 54 kmh. Sul traguardo di Caen il belga, campione del mondo in carica a¬† cronometro, precede Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, nuova maglia gialla, di sedici secondi e uno splendido Edoardo Affini della Team Visma Lease a Bike, terzo a trentatr√© secondi di distacco. Il grande sconfitto di giornata √® Jonas Vingegaard che accusa oltre un minuto di ritardo al traguardo e perde terreno prezioso in ottica classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Remco Evenepoel: ‚ÄúSono andato molto forte nel finale. Un passo importante nella corsa verso il podio‚ÄĚ

