Madrid Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna pena sospesa

Carlo Ancelotti, noto commissario tecnico del Brasile e celebre ex-allenatore del Real Madrid, si trova al centro di un'ombra giudiziaria in Spagna. Condannato a un anno di carcere per frode fiscale riguardo all’anno 2014, la sentenza è sospesa. La vicenda mette in luce le complessità legali che spesso coinvolgono figure di spicco nel mondo del calcio. Ma cosa potrebbe accadere ora? Scopriamolo insieme.

L’attuale commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è stato condannato a un anno di carcere da un tribunale spagnolo per frode fiscale. Lo riferiscono fonti giudiziarie. La sentenza riguarda l’anno fiscale 2014, periodo in cui Ancelotti era alla guida del Real Madrid durante la sua prima esperienza sulla panchina del club spagnolo. Secondo l’accusa, l’allenatore non avrebbe dichiarato correttamente alcuni introiti legati ai diritti d’immagine. Allo stesso tempo, il tecnico emiliano è stato assolto per le presunte irregolaritĂ relative all’anno successivo, il 2015. Come previsto dalla normativa spagnola, la pena detentiva non sarĂ eseguita: essendo inferiore ai due anni e trattandosi di un reato commesso per la prima volta, sarĂ sospesa con la condizionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Madrid. Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna, pena sospesa

