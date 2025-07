Capo Accenture | Regolazione Cloud è un’opportunità per Pmi

(Adnkronos) – Le nuove regole in campo Cloud costituiscono per le piccole e medie imprese (Pmi) “più un’opportunità che un rischio, perché offrono loro la possibilità di accedere a un ecosistema di soluzioni tecnologiche con maggiori regole e maggiore fiducia”. Lo ha detto Mauro Capo, Cloud First Lead di Accenture per Italia, Centro Europa e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Capo (Accenture): “Regolazione Cloud è un’opportunità per Pmi”

