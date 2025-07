suicido del vice parroco di cannobio nessun testo diffuso dal cardinale di napoli don mimmo battaglia

Nel rispetto della sensibilità e del dolore delle persone coinvolte, è fondamentale chiarire che il testo attribuito al Cardinale don Mimmo Battaglia sulla tragica scomparsa di don Matteo Balzano non è stato redatto né diffuso da lui. La diffusione di notizie false può generare confusione e ulteriore sofferenza in un momento già difficile. È importante affidarsi sempre a fonti ufficiali e verificare le informazioni prima di condividerle.

"In relazione alla circolazione sui social network di un testo attribuito al Cardinale Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, riguardante la tragica scomparsa di don Matteo Balzano, presbitero della diocesi di Novara, si precisa che tale testo non è stato redatto né diffuso dal Cardinale, il quale non si è espresso pubblicamente in alcun modo su questa dolorosa vicenda. Nel rispetto della.