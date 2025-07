Piscina Biopool sconto del 15% per i giovani residenti

Sei un giovane residente a Casapulla e sogni di rinfrescarti quest’estate? L’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione esclusiva con la piscina Biopool, che garantisce uno sconto del 15%. Un’occasione imperdibile per combinare divertimento, relax e socialità, promuovendo il benessere tra i più giovani. Non perdere questa chance: scopri come usufruire dell’offerta e rendere la tua estate indimenticabile!

L’amministrazione comunale di Casapulla ha sottoscritto una nuova convenzione con la piscina Biopool, pensata per offrire ai giovani residenti un’opportunità concreta di benessere, svago e socialità durante il periodo estivo. Grazie all’accordo i cittadini di Casapulla di età compresa tra i 22. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: piscina - biopool - giovani - residenti

Casapulla. Sottoscritta una nuova convenzione con al piscina Biopool.

