La Libia fa un ordine di comparizione per il generale Almasri

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Osama Najim Almasri, ex alto ufficiale coinvolto in accuse gravissime di tortura e omicidio. La procura generale della Libia ha emesso un ordine di comparizione, segnando un passo importante nella complessa vicenda giudiziaria che vede protagonista anche l’Italia. Questa decisione apre la porta a ulteriori sviluppi e pone ancora più sotto i riflettori le delicate dinamiche diplomatiche e legali tra i paesi coinvolti.

La procura generale della Libia, con sede a Tripoli e collegata al governo tripolino, ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti di Osama Najim Almasri, l’ex alto ufficiale accusato di tortura ed omicidio dalla Corte penale internazionale dell’Aja, lo stesso che l’Italia ha prima scarcerato e quindi rimpatriato con un volo di stato diretto sull’altra sponda del Mediterraneo (vicenda da cui è nata una inchiesta davanti al tribunale dei ministri per Meloni, Mantovano, Nordio e Piantedosi prossima alla conclusione). La mossa a sorpresa dell’organo requirente, come spiega la pagina facebook su cui quest’ultimo pubblica le sue principali decisioni, è stata presa sulla base delle accuse arrivate dalla Cpi. 🔗 Leggi su Open.online

