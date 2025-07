Rackete si dimette e Vannacci posta la foto delle gambe non depilate dell’eurodeputata | Non ci mancherai

Carola Rackete ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo, lasciando un vuoto nel panorama politico. La sua decisione ha scatenato reazioni forti e commenti che spaziano tra l’ironia e il sarcasmo, come quelli di Roberto Vannacci, che non ha esitato a postare immagini provocatorie. È un momento di riflessione sulle dinamiche della politica e sulla superficialità con cui vengono affrontate questioni ben più serie. La domanda ora è: chi seguirà il suo esempio?

« Carola Rackete si dimette dal parlamento europeo. Non ci mancherai! Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l’esempio». Lo scrive sui social, l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, allegando anche alcune immagini provocatorie della collega tedesca, tra cui una foto delle sue gambe non depilate. Rackete ha annunciato oggi – mercoledì 9 luglio – le proprie dimissioni dall’Europarlamento. La notizia è stata comunicato ufficialmente dal gruppo parlamentare The Left, che ha accolto la decisione con parole di gratitudine: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme. La sinistra continuerà la sua lotta per l’azione per il clima e la revisione delle orribili politiche migratorie dell’Ue». 🔗 Leggi su Open.online

Carola Rackete si dimette e Vannacci pubblica una foto delle sue gambe e commenta: «Non ci mancherai». Gli argomentoni della destra: la depilazione. A proposito: lui usa la ceretta araba o a rullo? #Vannacci #Rackete #Lega #Salvini #9luglio #bodyshami Vai su X

