X si dimette Linda Yaccarino | l’addio della Ceo dopo il caso Texas Grazie Musk

Quando io e @elonmusk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione, non immaginavo che il mio percorso in X si concludesse così presto. Linda Yaccarino si dimette da CEO di X Corp. in un momento di alta tensione, dopo le polemiche legate alle risposte antisemite di Grok, l’intelligenza artificiale della piattaforma. Un addio che segna un nuovo capitolo per il social di Elon Musk, lasciando il futuro ancora incerto.

Houston (Texas), 9 luglio 2025 – Lascia l'amministratrice delegata di X Corp. Linda Yaccarino ha annunciato le sue dimissioni due anni dopo l’ingresso nella società di Elon Musk che possiede la piattaforma social (ex Twitter). Succede dopo le polemiche per le risposte antisemite comparse nella chatbox Grok, l’intelligenza artificiale di X, a proposito dell’alluvione in Texas. “Quando io e @elonmusk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita per portare avanti la straordinaria missione di questa azienda – scrive Yaccarino in un post – gli sono immensamente grata per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola, rilanciare l'azienda e trasformare X nell'app "Everything", ha aggiunto la Ceo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - X, si dimette Linda Yaccarino: l’addio della Ceo dopo il caso Texas. “Grazie Musk”

