un nuovo rapporto denuncia gli stupri del 7 ottobre

strumento di tortura e controllo, evidenziando un’ulteriore terribile sfaccettatura del conflitto. Questo rapporto, frutto di indagini approfondite e testimonianze dirette, mette in luce le atrocità che si celano dietro le battaglie politiche e militari, scuotendo le coscienze e richiedendo una riflessione urgente sulle violazioni dei diritti umani. La verità, ancora una volta, emerge con forza, lasciandoci il dovere di agire.

A un anno e nove mesi dall'attacco di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 in cui sono state uccise quasi 1.200 persone e altre 251 sono state sequestrate, dando inizio a una sanguinosa guerra ancora in corso e che desta l'attenzione di tutto il mondo per i timori dell'opinione pubblica sulla situazione umanitaria della Striscia di Gaza, è uscito un importante rapporto che documenta l'uso da parte di Hamas della violenza sessuale come pratica di deumanizzazione nel corso dell'attacco del 7 ottobre. Il nuovo rapporto, il più completo sull'argomento, dal titolo "A Quest for Justice", è stato pubblicato da The Dinah Project, un gruppo di ricerca guidato da Ruth Alperin-Kaddari, docente di legge presso l'università israeliana Bar-Ilan di Ramat Gan, con la collaborazione di altre figure israeliane come l'ex procuratrice militare Sharon Zagagi-Pinhas e l'ex giudice Nava Ben Or e che vede nel suo board numerose personalità provenienti da Israele, Stati Uniti, Canada e Germania tra cui anche l'attrice Gal Gadot.