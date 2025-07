Torino incendio in Corso Giulio Cesare | tre persone in ospedale per accertamenti

Un incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì in corso Giulio Cesare, nel cuore di Torino, ha richiesto l'intervento rapido dei Vigili del Fuoco. Tre persone sono state portate in ospedale per accertamenti, mentre le forze dell'ordine lavorano per chiarire le cause del rogo. La sicurezza e il soccorso sono stati prioritari, ma ancora molte domande rimangono senza risposta. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

(LaPresse) Incendio in un alloggio nel pomeriggio di mercoledì in corso Giulio Cesare 9 a Torino in zona Porta Palazzo. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, incendio in Corso Giulio Cesare: tre persone in ospedale per accertamenti

Incendio nella comunità a Torino Cavoretto: struttura evacuata, una persona ustionata - Un incendio è scoppiato nella notte del 16 maggio 2025 presso la comunità Terra Mia a Torino Cavoretto, specializzata nel recupero di tossiodipendenti.

Torino, incendio in Corso Giulio Cesare. Tre ragazzi salvano un anziana svenuta al primo piano

A rimanere coinvolto nell'incendio è stato il 33enne Jacopo Peretti, morto nel rogo di via Nizza 389

