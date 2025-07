Rete Ufficio Estero | Made in Lecco Expo debutta all’Officina Badoni

Un’occasione imperdibile per mettere in luce l’eccellenza del nostro territorio, rafforzare i legami tra imprese e stimolare nuove opportunità di collaborazione. Con oltre 50 partecipanti entusiasti, l’evento ha sancito un nuovo capitolo nel percorso di crescita del Made in Lecco, che si prepara a conquistare anche il mercato internazionale. È solo l’inizio di un futuro all’insegna dell’innovazione e della qualità.

Più di 50 persone hanno partecipato ieri sera all’evento organizzato dalla Rete Ufficio Estero, iniziativa condivisa da Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, presso l’Officina Badoni. Obiettivo dell’incontro era presentare le novità di “Made in Lecco”, il progetto già attivo da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - rete - ufficio - estero

Rete Ufficio Estero: “Made in Lecco Expo” a novembre all’Officina Badoni https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/rete-ufficio-estero-made-in-lecco-expo-a-novembre-allofficina-badoni/… via @Lecco Notizie Vai su X

Rete Ufficio Estero: Made in Lecco Expo a novembre all’Officina Badoni; “Made in Lecco”: sinergie tra le imprese per esportare l’eccellenza; «Made in Lecco» esporta l’eccellenza locale.

Rete Ufficio Estero: “Made in Lecco Expo” a novembre all’Officina Badoni - Più di 50 persone hanno partecipato all’incontro di martedì sera Obiettivo era presentare le novità del progetto “Made in Lecco” LECCO – Più di 50 persone hanno partecipato martedì sera all’evento org ... Come scrive msn.com

Lecco | Nasce la Rete Ufficio Estero - LECCO – Api e Confartigianato Imprese Lecco hanno dato vita alla Rete Ufficio Estero, società che continuerà a rafforzare l’attività di internazionalizzazione delle aziende. Da lecconotizie.com