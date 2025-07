Almasri Bongiorno valuta denuncia per divulgazione atti

Almasri Bongiorno, avvocato di rilievo e figura chiave nel panorama politico italiano, si trova al centro di un possibile nuovo caso giudiziario. Fonti di governo indicano che Giulia Bongiorno starebbe valutando una denuncia contro ignoti per la divulgazione di atti coperti dal segreto, riguardanti le comunicazioni tra funzionari del Ministero della Giustizia sul caso Almasri. La vicenda si fa sempre più intricata, aprendo uno scenario che potrebbe avere profonde ripercussioni sul settore pubblico e sulla trasparenza delle istituzioni.

Da fonti di governo trapela che l'avvocato Giulia Bongiorno starebbe valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti dal segreto e che non sono stati ancora resi alle parti interessate, in riferimento a quanto emerso oggi sui media sulle comunicazioni intercorse tra i funzionari del ministero della Giustizia sul caso Almasri. Bongiorno è la legale dei quattro indagati: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Almasri, Bongiorno valuta denuncia per divulgazione atti

In questa notizia si parla di: bongiorno - almasri - denuncia - divulgazione

