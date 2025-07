Libero Maurizio Cocco era stato arrestato nel 2022 in Costa d’Avorio

Dopo mesi di attesa, Maurizio Cocco, l'italiano arrestato nel 2022 in Costa d'Avorio con accuse di frode fiscale e associazione a delinquere, è stato finalmente rilasciato. La sua vicenda ha suscitato grande attenzione, culminando in una condanna che prevedeva una pena di ventiquattro mesi e un’ammenda significativa. Ora, libero e con il futuro da riscrivere, Cocco torna alla ribalta: cosa significherà questo per la sua vita e i suoi progetti?

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato oggi l’italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa 60 mila euro. Lo rendono noto fonti informate. Il connazionale era stato trattenuto in carcere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libero Maurizio Cocco, era stato arrestato nel 2022 in Costa d’Avorio

Detenuto in Costa D'Avorio da tre anni: scarcerato Maurizio Cocco - Dopo tre anni di attesa e speranza, la città di Fiuggi può finalmente respirare: Maurizio Cocco, l’ingegnere ingiustamente detenuto in Costa d’Avorio, è stato scarcerato.

