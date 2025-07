Pogacar e il primo mattoncino per il poker al Tour de France. Ora attaccherà anche in salita?.

Tadej Pogacar si conferma protagonista indiscusso del Tour de France 2025, aprendo con sapienza e determinazione la strada verso il suo ambizioso poker di vittorie. Con una performance impeccabile in salita, ha dimostrato di poter dominare anche in condizioni sfidanti, lasciando gli avversari a inseguire. La sua strategia è chiara: ogni tappa è un passo decisivo verso la gloria a Parigi. Ora, il suo obiettivo diventa sempre più vicino, e il pubblico attende con trepidazione il prosieguo di questa emozionante corsa.

Al Giro del Delfinato era stato il suo unico punto debole, la cronometro. Oggi non è stato così, anzi, è un altro modo per guadagnare praticamente su tutti i rivali, tralasciando uno scatenato Remco Evenepoel. N ella quinta tappa del Tour de France 2025 Tadej Pogacar ha piazzato il primo importante mattoncino verso il poker a Parigi. Oggi in Maglia a Pois sulle strade di Caen, lo sloveno della UAE Team Emirates – XRG ha disputato una prova contro il tempo a livelli stellari, forse la migliore in carriera su un percorso totalmente pianeggiante. 53.545 kmh di media lungo i 33 chilometri di percorso, con anche il vento forte contrario in alcuni tratti, semplicemente spaventoso. 🔗 Leggi su Oasport.it