Monte sant’angelo – viaggio tra fede mistero e medioevo

Preparati a immergerti in un viaggio indimenticabile tra fede, mistero e Medioevo a Monte Sant’Angelo, la Città dell’Angelo. Domenica 13 luglio 2025 alle 17:00, scoprirai leggende affascinanti, spiritualità profonda e arte rupestre che raccontano secoli di storia. Un percorso al tramonto tra atmosfere suggestive e segreti antichi, per rivivere un patrimonio unico e lasciarsi incantare dalle meraviglie di questa terra magica. Non perdere questa straordinaria esperienza tra storia e spiritualità.

Domenica 13 luglio 2025 – ore 17:00 Monte Sant'Angelo – Viaggio tra fede, mistero e Medioevo Un emozionante percorso al tramonto nella Città dell'Angelo, tra leggende, spiritualità e arte rupestre. Più di quindici secoli fa, in una grotta del Gargano, accadde un evento destinato a cambiare la.

