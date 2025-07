Il Dinah Project accusa Hamas | violenze sessuali sistematiche durante e dopo l’attacco del 7 ottobre

Il Dinah Project lancia un allarme grave, denunciando violenze sessuali sistematiche commesse da Hamas durante e dopo l'attacco del 7 ottobre. Quindici ex ostaggi – tra cui tredici donne e due uomini – hanno condiviso testimonianze sconvolgenti di abusi durante il loro periodo di detenzione nella Striscia di Gaza. Questo rapporto mette in luce una realtà ancora troppo spesso nascosta, evidenziando la necessità di un'attenzione internazionale urgente e approfondita.

Secondo un recente documento prodotto da un gruppo di ricercatrici israeliane del « Dinah Project », quindici ex ostaggi – tredici donne e due uomini – hanno raccontato di aver subito o assistito a violenze sessuali durante la loro detenzione da parte di Hamas nella Striscia di Gaza. Le componenti del progetto Dinah, tutte esperte di genere, hanno raccolto testimonianze dirette da questi 15 ostaggi liberati, da una donna sopravvissuta a un tentativo di stupro durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, da 17 testimoni oculari e uditivi e da 27 soccorritori che operarono sulle scene dei massacri. L’insieme delle testimonianze, unito a referti forensi, materiale fotografico e video degli attacchi, ha portato il team di ricerca a concludere che Hamas ha fatto ricorso alla violenza sessuale in modo sistematico e deliberato, impiegandola come arma «tattica» e strumento di guerra. 🔗 Leggi su Panorama.it