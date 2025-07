Pier Silvio Berlusconi | Reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi? I più brutti che abbia mai visto avevo i brividi dalla rabbia

Nel mondo dello spettacolo, le novità sono sempre al centro dell’attenzione, e Mediaset non fa eccezione. Pier Silvio Berlusconi ha svelato i nuovi palinsesti con entusiasmo, annunciando grandi ritorni e cambiamenti che promettono di catturare l’interesse del pubblico. Dalla conduzione di Simona Ventura al Grande Fratello alle novità in Pomeriggio Cinque, il futuro televisivo si prospetta ricco di sorprese e innovazioni. Ma quali saranno i dettagli che entusiasmeranno gli spettatori? Scopriamoli insieme.

L'amministratore delegato Mediaset ha anche presentato i nuovi palinsesti, annunciando la conduzione di Simona Ventura al Grande Fratello, la sostituzione di Myrta Merlino con Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque, il ritorno di Andrea Giambruno e molto altro Nella presentazione dei nuovi palin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pier Silvio Berlusconi: "Reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi? I più brutti che abbia mai visto, avevo i brividi dalla rabbia"

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - reality

