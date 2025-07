The Last of Us Parte II ora si può giocare anche in ordine cronologico

Finalmente, il tanto atteso aggiornamento di The Last of Us Parte II permette di vivere l’avventura anche in ordine cronologico, offrendo un’esperienza più immersiva e completa. Questa novità gratuita svela dettagli nascosti nelle vicende di Ellie e Abby, arricchendo la narrazione e rendendo il gioco ancora più coinvolgente. Se sei appassionato di questo capolavoro, preparati a rivivere la storia come mai prima d’ora!

Un aggiornamento gratuito del videogame permette di abbandonare la narrazione non lineare grazie a una nuova modalità che rivela sfumature nascoste nelle vicende di Ellie e Abby. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The Last of Us Parte II , ora si può giocare anche in ordine cronologico

The Last of Us Parte II Remastered riceve un aggiornamento gratuito: nuova modalità Cronologico e due skin sbloccabili ispirate a Uncharted. Disponibile da oggi su PS5 e PC.

Gioca le storie di Ellie e Abby in ordine cronologico a partire da oggi:

The Last of Us Parte 2 ora si può giocare in ordine cronologico - Naughty Dog rilascia un aggiornamento gratuito per The Last of Us Parte 2 Remastered con cui si può giocare in ordine cronologico.

The Last of Us Pt. II: ecco la modalità Chronological per giocare le storie di Ellie e Abby in ordine - II risulta così ricco e completo perché la storia viene presentata in ordine sparso, con ...