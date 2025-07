Il Pagante Fomo video intervista | Unico lavorare con Maccio e con VillaBanks una combo vincente

Scopri la nostra esclusiva video intervista a Il Pagante, protagonisti dell’album Fomo, un'opera che cattura con brillantezza le ansie sociali della generazione moderna. Dalla collaborazione con VillaBanks all’attesissimo concerto al Carroponte, il nostro racconto svela il lato più autentico di questa band unica nel suo genere. Non perdere i dettagli di questa chiacchierata coinvolgente e scopri perché la loro musica è diventata simbolo di un’epoca.

La nostra video intervista a Il Pagante in occasione dell’uscita del nuovo album Fomo, dal teaser con Maccio Capatonda alla collaborazione con VillaBanks al concerto evento al Carroponte. Vi presentiamo la nostra video intervista a Il Pagante che ha pubblicato, dopo tre anni dall’ ultimo disco, l’album Fomo ( M.A.S.T. Believe ) che fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare. Il cuore del racconto è proprio la Fear Of Missing Out, la paura di essere dimenticati socialmente, di restare fuori dal giro: un’ansia sottile e silenziosa che spinge a essere costantemente al posto giusto nel momento giusto, anche quando non se ne ha voglia, anche quando non serve. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Pagante, Fomo video intervista: «Unico lavorare con Maccio e con VillaBanks una combo vincente»

In questa notizia si parla di: pagante - fomo - intervista - maccio

Il Pagante, venerdì 13 giugno esce il nuovo album ‘Fomo’ - Il Pagante annuncia il suo attesissimo quarto album, "Fomo", in uscita venerdì 13 giugno. A tre anni dal precedente lavoro, il progetto milanese torna con un disco che segna un'importante evoluzione, presentandosi per la prima volta in formazione da duo.

Intervista – IL PAGANTE: “Fomo” è un disco maturo, ma che resta fedele al nostro spirito; Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio; SAMUELE BERSANI con Orchestra in concerto anche a Roma [Info e biglietti].

Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio - Quotidiano Nazionale - A tre anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica Fomo, il quarto album in studio in licenza esclusiva M. Si legge su quotidiano.net

Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio - MSN - A tre anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica Fomo, il quarto album in ... Lo riporta msn.com