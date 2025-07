Inter Primavera tutti pazzi per De Pieri! Grandi richieste in Serie B – Sky

Con l’arrivo della primavera, il mercato si infiamma e De Pieri sta facendo impazzire tutti, con richieste sempre più numerose in Serie B, come raccontato da Sky. Cresciuto nel vivaio nerazzurro e protagonista con la Primavera, il giovane attaccante sta attirando l’attenzione di molte squadre che vogliono valorizzarlo al massimo. Le pretendenti sono tutte in agguato: il suo futuro potrebbe essere ancora più brillante.

De Pieri è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita dell’Inter. Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro e protagonista con la Primavera, ha fatto quest’anno il suo esordio assoluto in prima squadra, entrando ufficialmente nel giro dei grandi. NUOVO INTERESSE – L’ Inter ha deciso di cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità e confrontarsi con un campionato più competitivo come la Serie B. E le pretendenti non mancano. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, sono diversi i club della cadetteria ad aver manifestato concreto interesse per Giacomo De Pieri: Avellino, Spezia, Juve Stabia ed Empoli si sono già fatti avanti con l’entourage del calciatore e con l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter Primavera, tutti pazzi per De Pieri! Grandi richieste in Serie B – Sky

