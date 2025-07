Microfono d' oro 2025 vince l' economia pop di Alessandra Mori

Domani, 10 luglio, il Campidoglio ospiterà un evento imperdibile nel mondo radio: l'assegnazione del prestigioso "Microfono d'Oro" 2025 alla trasmissione “POP ECONOMIA – RUMORE” di Alessandra Mori. Ideata, scritta e condotta dalla talentuosa giornalista, questa trasmissione si distingue per la sua capacità di rendere l'economia accessibile e coinvolgente. Un riconoscimento che celebra non solo il successo, ma anche la capacità di informare e intrattenere, confermando il valore della radio come mezzo di comunicazione...

L'appuntamento è per domani, 10 luglio, in Campidoglio: nella sala della Protomoteca sarà premiata la trasmissione radiofonica “ POP ECONOMIA – RUMORE ”, ideata, scritta e condotta da Alessandra Mori che riceverà il prestigioso " Microfono d'Oro" 2025. La manifestazione-evento dedicata al mondo della radiofonia organizzata da Fabrizio Pacifici, premia le trasmissioni più popolari e più seguite. Il riconoscimento per l'economia alla trasmissione in onda su Radio Libertà, si legge nella motivazione, "intende valorizzare un progetto originale e coraggioso, capace di unire divulgazione economica e attualità sociale, raccontando l’economia reale con un linguaggio diretto e popolare, attraverso il coinvolgimento di economisti, lavoratori, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, insieme alla voce autentica dei cittadini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Microfono d'oro 2025, vince l'economia pop di Alessandra Mori

