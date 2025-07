Nevica al Nord | il clima manda in tilt i catastrofisti

In un’Italia avvolta dalla neve al Nord e dal clima instabile, i catastrofisti cercano conferme alle loro paure, ma le condizioni meteo di questi giorni dimostrano quanto sia complesso e sfuggente il fenomeno climatico. Pioggia o sole, l’allarmismo dilaga, alimentato più da una sociologia controversa che da dati concreti. La vera questione va oltre le stagioni e le leggi fisiche: il nostro Paese si trova in balia di cambiamenti ormai incontrollabili.

Niente tregua per i catastrofisti che, il clima di questi giorni, li rende ancora più titubanti. Pioggia o sole, l'allarmismo è alto. Per il clima di questi giorni, c'è sempre qualche colpevole da trovare. Non stiamo parlando nè di una legge fisica, nè di scienza pura. La questione rimanda ad una sociologia molto particolare. Cambia la storia, ma anche le stagioni. Tutto questo rimane incontrollabile. L'Italia nella morsa dei cambiamenti climatici: nevica al nord cityrumors.it foto Ansa Mentre solo pochi giorni fa si parlava di ondate di caldo "africano", oggi al Nord Italia torna la neve, e con essa il corto circuito mediatico tra meteo, clima e allarmismi.

E ora cosa si inventeranno gli #ecopitechi #ecostupidi #gretini #gretonzi e #pitecoTozzi? Quando sono smentiti dicono che è cosa locale, quando no allora la estendono a tutto il globo anche se è locale! #clima Vai su X

NEVE al Passo dello Stelvio! L'aria più fredda al seguito della perturbazione ha portato un generale delle temperature. Siamo oltre i 2700 metri di quota. La neve qui non è un evento raro e può nevicare anche in piena estate. Foto di Passione Neve & Mo Vai su Facebook

