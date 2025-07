Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella la visita in 10 foto

Che bella vista, Papa Leone XIV! Zelensky a Roma ha portato con sé un messaggio di speranza e rinascita, incontrando figure di grande rilievo come il Papa e il Presidente Mattarella. Attraverso 10 foto, ripercorriamo questa visita storica, che segna un momento di forte solidarietà e determinazione per il futuro dell’Ucraina. Un viaggio che rimarrà nella memoria collettiva, testimoniando il legame tra Roma e Kiev.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma, per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio. La visita del numero 1 di Kiev nella capitale è iniziata da Castel Gandolfo dove ha incontrato Papa Leone XIV. Il Pontefice, nell’accogliere Zelensky, ha mostrato la vista del lago di Albano e il presidente ucraino ha esternato tutta la sua ammirazione dicendo: “Che bella vista”. Tra i due il colloquio è stato in inglese. L’incontro è durato circa 30 minuti. I due leader si sono soffermati sul conflitto in corso e sull’urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella, la visita in 10 foto

In questa notizia si parla di: zelensky - roma - papa - mattarella

Domani Zelensky a Roma per il Papa. Drone colpisce bus a Sumy: morti 9 civili. Trump: «Nuove sanzioni a Mosca senza accordi» - Domani il presidente ucraino Zelensky sarà a Roma per incontrare Papa Francesco, mentre la guerra in Ucraina continua a seminare distruzione: un drone ha colpito un bus a Sumy, causando la morte di 9 civili.

Visita di Zelensky a Roma, incontro con il Papa a Castel Gandolfo e poi colloquio con Mattarella al Quirinale. Trump: Putin dice bugie sulla guerra. Gli attacchi russi non si fermano, centinaia di droni sull'Ucraina nella notte. Caso Almasri, bufera sul Ministero d Vai su Facebook

Zelensky a Roma, oggi l’incontro con il Papa e Mattarella, domani 4ª conferenza su ricostruzione Ucraina, presenti anche Meloni e Von der Leyen Vai su X

Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella; Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l'inviato di Trump; Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella, la visita in 10 foto.

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella - Il presidente ucraino si trova nella Capitale per partecipare alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina di domani e venerdì. ilfoglio.it scrive

Zelensky incontra il Papa e Mattarella. "La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno' - Il presidente ucraino al Pontefice: 'Grazie per l'aiuto, specie per i bimb ... Lo riporta ansa.it