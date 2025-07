Provincia è il sindaco di Cameri Pacileo il candidato del centrosinistra alla presidenza

Giuliano Pacileo, attuale sindaco di Cameri, si candida alla presidenza della Provincia di Novara per il centrosinistra, in un momento di grande rinnovamento dopo il commissariamento del Comune di Trecate. Una scelta che riflette l’unità e la volontà di ripartire con energia, sostenuta da un ampio fronte politico. Con questa candidatura, si apre un nuovo capitolo per il territorio: è il momento di scrivere insieme il futuro della provincia.

É il sindaco di Cameri Giuliano Pacileo il candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Novara, in sostituzione di Federico Binatti, che ha lasciato la guida dell'ente provinciale dopo il commissariamento del Comune di Trecate. Una candidatura condivisa da Partito.

Elezioni provinciali, sarà il sindaco di Cameri Giuliano Pacileo il candidato del centrosinistra

Provincia, il centrosinistra candida Pacileo presidente: «Alternativa credibile alla destra meloniana» - Il sindaco di Cameri dovrà sfidare Marco Caccia il prossimo 14 settembre alle elezioni di secondo livello riservate a sindaci e consiglieri comunali

