Cosa fare a Napoli nel weekend eventi da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025

Se siete pronti a vivere un weekend ricco di emozioni e scoperte, Napoli e la Campania vi aspettano con un caleidoscopio di eventi imperdibili dal 11 al 13 luglio 2025. Tra visite guidate, spettacoli, mostre, concerti e sagre, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Non perdere l’occasione di immergerti nelle bellezze e nelle novità della regione: il vostro weekend napoletano sta per diventare indimenticabile!

Scopri tutti gli eventi del weekend da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti, e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) TUTTI GLI APPUNTAMENTI Caserta Pizza Expò 2025 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cosa fare a Napoli nel weekend, eventi da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025

In questa notizia si parla di: napoli - eventi - venerdì - domenica

Nave Amerigo Vespucci incontra l’arte: Jago si racconta a Napoli con due eventi speciali - La Nave Amerigo Vespucci abbraccia l'arte a Napoli con l'artista Jago, presentando due eventi imperdibili.

Dopo esser stati annullati i concerti di John Legend e Mary J Blige a Napoli, annunciati per domenica 6 luglio. In forte rischio anche lo spettacolo di 50 Cent Vai su Facebook

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 4 al 6 luglio; Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 30 a domenica 1 giugno 2025; Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 27 al 29 giugno.