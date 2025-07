Palinsesti Mediaset 2025-26 Berlusconi annuncia debutto di Max Giusti Simona Ventura al Gf Nuzzi al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Preparati a un palinsesto Mediaset 2025/26 rivoluzionario, con sorprese che lasceranno il pubblico senza fiato! Berlusconi annuncia debutti inattesi come Max Giusti e Simona Ventura al GF, oltre a cambi di rotta come Nuzzi a Pomeriggio Cinque e il ritorno di Giambruno e Pio e Amedeo. Tra le novità più attese: Verissimo in prima serata e Bianca Berlinguer su Canale 5. La stagione promette emozioni da non perdere!

Tra le altre novità presentate da Berlusconi, ci sono anche il possibile ritorno di Giambruno e di Pio e Amedeo, Verissimo in prima serata e Bianca Berlinguer su Canale 5 Grandissime novità nei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 20252026. Tra le novità annunciate da Pier Silvio B.

Mediaset si evolve: più informazione e famiglia; Pier Silvio Berlusconi taglia Striscia La Notizia e Antonio Ricci dopo 37 anni: Volevo De Martino; Verissimo Speciale Prime Time: Silvia Toffanin tra attualità , cronaca, spettacolo e politica.

Berlusconi “furto” alla Rai: il giovane conduttore approda a Mediaset - Berlusconi "ruba" alla Rai uno dei conduttori più apprezzati degli ultimi anni: trattative in corso. Secondo msn.com

Berlusconi annuncia anche una versione di Verissimo in prima serata - Verissimo prime time, pensato dalla De Filippi, sarà un omaggio al programma 'L'Intervista' che era stato ideato e voluto da Maurizio Costanzo ... Da golssip.it