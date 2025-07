Abusi sulla figlia minorenne della compagna arriva la condanna a quattro anni per l' orco

Una tragica vicenda di abuso che ha scosso la comunità napoletana: ieri, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a quattro anni e sei mesi un uomo per aver commesso atti sessuali nei confronti della figlia minorenne della sua compagna. Un processo che mette in luce la gravità di questi comportamenti e l’importanza della giustizia nel tutelare le vittime più vulnerabili. La sentenza rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro ogni forma di abuso familiare.

Nella giornata di ieri il Tribunale di Napoli Nord - I Sezione Penale- ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi R.R. originario del napoletano per aver commesso atti di natura sessuale nei confronti della figlia della compagna, minorenne all’epoca dei fatti. La vicenda risale al 2022. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

