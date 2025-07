Vietato usare acqua per bere o cucinare in alcune zone di Francavilla | valori oltre i limiti alla fontanella scatta l' ordinanza

In Francavilla al Mare, alcune zone devono fare attenzione: l'acqua potabile, a causa di valori oltre i limiti, può essere utilizzata solo previa bollitura. L'ordinanza specifica le aree interessate, tra cui via Salita San Franco, via Roma e traverse, e altre vie chiave. La sicurezza dei cittadini resta prioritaria, per questo motivo è fondamentale rispettare queste indicazioni. Ricordate: la salute prima di tutto!

L'acqua potabile si può usare per fini potabili e alimentari solo previa bollitura nelle seguenti zone di Francavilla al Mare: via Salita San Franco, via Roma e traverse, via Nazionale Adriatica Centro e traverse dalla rotonda dello stadio a via Cattaro, via De Simone, via Caprini, zona Valle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

