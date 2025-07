Mi sono sentita spogliata della dignità | la denuncia di una maturanda leccese contro la presidente di commissione La replica | Accuse infondate

Un percorso di crescita dovrebbe essere un momento di orgoglio e non di umiliazione. Tuttavia, la testimonianza di Marina Duca, ragazza del liceo “Galileo Galilei” di Nardò, denuncia un’esperienza che le ha fatto sentire di perdere la propria dignità durante il colloquio di maturità. Un racconto che ha scosso gli ambienti scolastici pugliesi e sollevato importanti domande sul rispetto e la correttezza nelle procedure di valutazione.

Un esame di Stato vissuto come un’umiliazione, e non come un momento di crescita. È quanto denuncia Marina Duca, studentessa del liceo classico “Galileo Galilei” di Nardò, che ha raccontato in una lettera aperta la sua esperienza al colloquio orale della maturità. Una testimonianza diventata virale negli ambienti scolastici pugliesi, anche perché sottoscritta da altri studenti presenti in aula come testimoni. Nel suo messaggio, rivolto direttamente alla presidente di commissione Chiara Vantaggiato, dirigente dell’Istituto “Salvemini” di Alessano, Marina scrive: «Lei forse non ricorderà il mio nome, ma io ricorderò sempre il suo». 🔗 Leggi su Open.online

