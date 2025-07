Inaugurato il Barbell club centro di riferimento per la pesistica olimpica

Una nuova sfida è pronta a scolpire il talento e la passione degli atleti locali. Il Barbell Club Chieti, centro di eccellenza per la pesistica olimpica, apre le sue porte tra innovazione e tradizione, offrendo un ambiente all’avanguardia per raggiungere nuovi traguardi. Situato in una posizione strategica, invita tutti gli appassionati a scoprire il fascino di uno sport che trasforma energia in successo. La strada verso il podio inizia qui.

La città di Chieti accoglie una nuova eccellenza sportiva: è stato inaugurato ufficialmente il Barbell Club Chieti, una struttura dedicata alla pesistica olimpica, che sorge in una posizione strategica, in via Vella 68, a pochi minuti dallo svincolo autostradale A24 e dal raccordo Chieti-Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

