Taglio dei posti in Neurologia Palmieri rivendica | Nessuna penalizzazione per Lanciano mentre iniziano i lavori in pronto soccorso

Il direttore generale Mauro Palmieri smorza le polemiche sul taglio dei posti in neurologia, sottolineando che la nuova distribuzione non penalizza nessuno e che i lavori in pronto soccorso rappresentano un passo verso un miglioramento complessivo della rete ospedaliera. La riorganizzazione mira a ottimizzare risorse e servizi, garantendo un’assistenza più efficace e capillare per tutti i cittadini. È fondamentale comprendere come queste scelte siano volte al bene comune, senza penalizzare alcuna realtà.

“Una diversa distribuzione di posti letto nella rete degli ospedali aziendali non configura una spoliazione per nessuno”. Così il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri replica alle polemiche dei giorni scorsi sulla diversa rimodulazione disposta sulle Neurologie, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: posti - palmieri - lanciano - taglio

Taglio dei posti in Neurologia, Palmieri rivendica: Nessuna penalizzazione per Lanciano, mentre iniziano i lavori in pronto soccorso; Nuovi tagli al Renzetti, Marongiu: “Paolini non può rimanere inerme, il Comune ricorra al Tar”; Ospedale Renzetti, Taglieri (M5s): Tagliati altri posti letto in Neurologia, Palmieri porta avanti l’eredità di Schael.

OSPEDALE LANCIANO: PALMIERI, “NESSUNA PENALIZZAZIONE E DOMANI AL VIA LAVORI PRONTO SOCCORSO” - LANCIANO – “Una diversa distribuzione di posti letto nella rete degli ospedali aziendali non configura una spoliazione per nessuno”. Scrive abruzzoweb.it

OSPEDALE LANCIANO: PALMIERI, “NESSUNA PENALIZZAZIONE, PARTONO LAVORI PRONTO SOCCORSO” - LANCIANO – “Una diversa distribuzione di posti letto nella rete degli ospedali aziendali non configura una spoliazione per nessuno”. Segnala abruzzoweb.it