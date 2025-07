In esilio troppo a lungo voglio scoprire le bellezze italiane | Emanuele Filiberto di Savoia in visita a Lanciano FOTO

Dopo un lungo esilio, Emanuele Filiberto di Savoia desidera riscoprire le meraviglie italiane. La sua visita a Lanciano, iniziata con un incontro caloroso in municipio, segna un momento speciale di connessione tra storia e attualità. Tra sguardi di ammirazione e incontri istituzionali, il nipote dell'ultimo re d’Italia si avventura nel cuore dell’Abruzzo, portando con sé un messaggio di unità e orgoglio nazionale. La sua presenza ci ricorda quanto siano preziose le radici della nostra terra.

È iniziata dall'incontro in municipio con l'amministrazione comunale la mezza giornata di Emanuele Filiberto di Savoia a Lanciano. In Abruzzo in visita alle delegazioni degli ordini dinastici in centro Italia e per partecipare a una cena di beneficenza a Pescara, il nipote dell'ultimo re d'Italia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it