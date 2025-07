Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio | l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione

Dopo due anni di detenzione e una condanna per frode fiscale, Maurizio Cocco è stato finalmente scarcerato in Costa d'Avorio, grazie all’intervento decisivo dell’ambasciata italiana ad Abidjan. La cauzione pagata dalle autorità italiane ha permesso il suo rilascio, portando speranza e riflettendo sul ruolo fondamentale delle rappresentanze diplomatiche in situazioni delicate. Restiamo sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che ha tenuto banco negli ultimi tempi.

L'italiano era detenuto dal 2022. Dopo due anni e una condanna per frode fiscale, oggi è stato rilasciato grazie all'intervento dell’ambasciata d'Italia ad Abidjan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione

Libero Maurizio Cocco, era stato arrestato nel 2022 in Costa d'Avorio - Era stato condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un'ammenda di circa 60mila euro ... Come scrive msn.com

Costa d’Avorio, rilasciato l’italiano Maurizio Cocco arrestato nel 2022 - È stato rilasciato oggi l'italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di ... Si legge su msn.com