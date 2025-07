Bara in strada a Torino | era di un vecchietto usata poi come cassapanca e decorazione di Halloween

A Torino, una scena insolita ha catturato l'attenzione dei passanti: una bara abbandonata in strada, inizialmente scambiata per un’idea di marketing di Taffo, si è rivelata invece un semplice rifiuto. La trovata? Una vecchia cassa decorativa di Halloween, ora in attesa di smaltimento. Un episodio che dimostra come anche gli oggetti più inquietanti possano avere una seconda vita... ma questa volta, il destino li ha portati a finire tra i rifiuti.

Sembrava l’ennesimo colpo geniale di marketing di Taffo, invece, la bara lasciata per strada a Torino, precisamente in via Sempione, vicino a un cassonetto dell’immondizia, era semplicemente un rifiuto da smaltire. Dalla storia piuttosto singolare. Lo confessa ridendo a Torino Cronaca, Lorenzo Mogliotti, 32 anni, titolare di un’agenzia funebre dallo spirito decisamente leggero. In sintesi, il coperchio della bara avrebbe dovuto essere smaltito dall’Amiat, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti. E per farlo ha seguito l’iter classico. Almeno fino a un certo punto: “ Ho fatto regolare richiesta online per il ritiro ma l’opzione “bara” non c’era e così ho selezionato “mobile” “. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Bara in strada a Torino: era di un vecchietto (usata poi come cassapanca e decorazione di Halloween)

In questa notizia si parla di: torino - bara - strada - vecchietto

A Torino Barriera di Milano tra i rifiuti spunta anche il coperchio di una bara, le foto fanno il giro dei social - Un episodio sorprendente e inquietante ha catturato l’attenzione dei residenti di Torino: tra i rifiuti dell’area ecologica di Barriera di Milano, all’incrocio tra via Sempione e via Paisiello, è stato ritrovato il coperchio di una bara.

Bara in strada, si fa vivo il proprietario: «L'ho trovata sotto il letto di un vecchietto»; Studente di 15 anni morto mentre va a scuola: il ballo del nonno di fronte alla bara; Treviso, nonno balla la techno al funerale del nipote 15enne.

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada - MSN - L'articolo Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada proviene da Open. Segnala msn.com

Torino, 19enne ucciso in strada con una coltellata - MSN - Un giovane di 19 anni è stato ucciso ieri sera in strada a Torino in via Monte Rosa con una coltellata. msn.com scrive