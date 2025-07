Digitale | Ai e cloud al centro del confronto sulla competitività tecnologica europea a Roma

Il futuro digitale dell’Europa si gioca tra intelligenza artificiale e cloud computing, due pilastri fondamentali per la competitività internazionale. A Roma, un evento pubblico promosso da Adnkronos e Open Gate Italia mette in luce le sfide e le opportunità legate alle infrastrutture digitali, alla regolamentazione dei servizi cloud e alla crescita tecnologica europea. Un’occasione unica per riflettere su come costruire un ecosistema digitale sostenibile e innovativo.

Un confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea. È "Il futuro del cloud in Italia e in Europa", l'evento organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma e dedicato alla discussione degli aspetti regolatori, economici e di compliance che riguardano l'implementazione delle

