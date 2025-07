LIVE Italia-Belgio 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | tutto facile per le azzurre che suonano la nona!

Una serata trionfale per le azzurre, che dominano il Belgio con un brillante 3-0 nella Nations League femminile 2025. La nostra nazionale si impone con grinta e determinazione, suonando la nona e lasciando il pubblico entusiasta. Ora, non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti e analisi in tempo reale. La vittoria è servita, ma l’appuntamento continua: domani si torna in campo contro la Serbia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22: La nostra diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per Italia-Serbia. Buona serata! 18.21: La top scorer del match è Antropova con 12 punti, 10 per Egonu, 9 per Danesi, 8 per Fahr. Per il Belgio 8 punti per Martins, 7 per Lemmens 18.19: Belgio incompleto e poco competitivo, Italia un po’ fallosa, ogni tanto distratta ma tutto sommato sul pezzo per una vittoria che mette il sigillo sulla final eight 18.17: Nessuna sorpresa, in un’ora e un quarto l’Italia batte 3-0 il Belgio, fa 23 successi a fila, 9 in questa VNL al termine di una partita ideale per ripartire dopo tre settimane di stop 25-18 La chiude Antropova da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: tutto facile per le azzurre che suonano la nona!

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio - Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio.

