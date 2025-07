Ciclismo | Ganna fuori dal Tour de France Longo Borghini seconda al Giro d' Italia

Il mondo del ciclismo VCO vive emozioni contrastanti: Filippo Ganna, costretto a lasciare il Tour de France a causa di sfortuna, e Elisa Longo Borghini, brillante protagonista al Giro d’Italia rosa. Due campioni, due destini diversi, ma entrambi simboli di tenacia e passione in questa stagione ricca di sfide. La loro storia ci ricorda che nel ciclismo, come nella vita, la forza sta nel non arrendersi mai.

Due sentimenti contrastanti dai due campioni di ciclismo del Vco. Lui ha dovuto abbandonare la competizione francese, lei sta facendo molto bene al giro rosa. Sfortuna per Filippo Ganna che già alla prima tappa del Tour de France ha dovuto dire addio al sogno di vincere qualcosa: alla prima.

Ciclismo, il percorso della cronometro ai Campionati Italiani: Filippo Ganna difende il titolo - Il 26 giugno 2025, il sole del Friuli farà da cornice a una sfida avvincente: la cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo.

