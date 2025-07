Frattura del femore negli over 65 nel casertano l' 88% di riuscita negli interventi

Nel cuore del Casertano si registra un primato che fa onore alla sanità locale: l’88% di successi negli interventi di frattura del femore negli over 65. Un risultato che testimonia l’efficacia delle cure e l’impegno del team della 'Femur Fast Track Unit'. Questa performance, emergente dal primo trimestre di attività, sottolinea come un’assistenza tempestiva e specializzata possa fare la differenza, migliorando la qualità di vita degli anziani e rafforzando il ruolo della nostra sanità.

Un primato tutto casertano nella riuscita degli interventi al collo femore negli over 65. E' quanto emerge dal primo trimestre dell’attività 'Femur Fast Track Unit' autorizzata, su proposta del Direttore del Dipartimento Funzionale Area Chirurgica Bruno Di Maggio, dal Direttore Generale dell’Asl. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: negli - femore - over - casertano

Le fratture da fragilità, ovvero la rottura delle ossa (generalmente polso, omero, vertebre e femore) causate dall’#Osteoporosi hanno un forte impatto sia sociale sia sui costi della Sanità. Possono causare disabilità gravi e permanenti, se non la morte del pazie Vai su Facebook

Frattura del femore negli over 65, nel casertano l'88% di riuscita negli interventi; Fratture del collo femorale in pazienti over 65, l'Asl Caserta: Operazioni entro 48 ore dal ricovero; Nonnina operata a 100 anni dall'equipe dell'ospedale.

Frattura del femore negli over 65, nel casertano l'88% di riuscita negli interventi - I dati del primo trimestre dell’attività 'Femur Fast Track Unit' presso i presidi di Piedimonte Matese, Aversa e Sessa Aurunca ... casertanews.it scrive

Frattura del femore a 90 anni, cause e prevenzione - La frattura del femore rappresenta spesso un’emergenza medica per le persone anziane, in particolare per chi è vicino ai 90 anni. Come scrive ilgiornale.it