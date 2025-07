Disagi idrici in Irpinia | sospensioni programmate e guasti sulla rete

A causa di disagi idrici in Irpinia, con sospensioni programmate e guasti sulla rete, è fondamentale informare i cittadini di Summonte. La riduzione delle risorse idriche ha reso necessaria questa misura preventiva, volta a garantire una gestione più efficace della risorsa. La sospensione, prevista per il territorio comunale, mira a preservare l’approvvigionamento e prevenire ulteriori inconvenienti. Restate aggiornati per conoscere le tempistiche e le soluzioni alternative disponibili.

In via preventiva e per ragioni di gestione della risorsa, la società ha comunicato che, a causa della diminuzione della disponibilità idrica riscontrata ai gruppi sorgentizi, si rende necessaria la sospensione della fornitura nel territorio del Comune di Summonte. Il provvedimento sarà in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: disagi - idrici - irpinia - sospensioni

Riparazione urgente al serbatoio, Amam avverte: "Possibili disagi idrici a Galati Santa Lucia" - A Galati Santa Lucia e Messina, l'AMAM comunica interventi urgenti di manutenzione al serbatoio, con possibili disagi idrici.

Sospensione dell'erogazione idrica in Irpinia: i comuni interessati; Emergenza Idrica in Irpinia: sospensioni notturne dell'acqua il 14 e 15 giugno in numerosi comuni; Emergenza idrica in Irpinia e Sannio: lunedì 7 aprile sospensione dell’erogazione in oltre 30 Comuni.

Avellino, crisi idrica in Irpinia: disagi per la rottura della mega condotta - Il Mattino - Nonostante il raddoppio degli sforzi sulla riparazione di reti e condotte, e in attesa che i 100 litri d'acqua al secondo in più da Cassano vengano effettivamente immessi nel sistema, l'Irpinia ... Segnala ilmattino.it

Avellino, emergenza idrica anche in Irpinia: guasti e perdite su tutta la rete - Il Mattino - In tutti i casi si è proceduto ad un a sospensione idrica dalle 22 di ieri sera fino alle 6 di ... Secondo ilmattino.it